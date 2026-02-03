Vaciago: "C'erano due modi per scontentare Spalletti. La Juve ha scelto quello più gratis"

Nel corso del suo fondo per l'edizione odierna di Tuttosport, Guido Vaciago ha parlato del mercato della Juventus: C’erano due modi di scontentare Spalletti. Non prendergli il centravanti oppure prendergliene uno che non gli piaceva o serviva. Comolli e Chiellini, alla fine, hanno scelto il primo. Cioè, si tengono l’allenatore deluso, ma gratis e questo - in teoria - dovrebbe consentire di non lesinare per l’attaccante giusto in estate. E magari non solo quello".

Il direttore del quotidiano poi sottolinea come la dirigenza fosse "in bilico" fra due rischi: "Quello di sbagliare l’acquisto e quello di affrontare il finale di stagione senza una punta centrale forte fisicamente, ritenuta assai utile a Spalletti (e non a torto). Considerato quanto bene sta facendo il tecnico, arrabattandosi con quello che ha, Comolli ha deciso di scansare la possibilità di sperperare altro denaro e inanellare l’ennesimo errore di mercato".

Poi un'analisi sul mercato delle altre big con l'Inter che "doveva prendere un esterno ed è rimasta appesa alla vicenda Perisic". Il Milan invece "ha preso lo stagionato Füllkrug per tamponare là davanti e ha, forse, evitato un pacco con Mateta e non ha tappato il buco in difesa". Roma e Napoli invece sono state "attive e concrete". "Malen potrebbe aver risolto il problema attaccante a Gasperini (cui hanno regalato anche Venturino e Zaragoza); mentre lo sfortunato Conte, colpito da una fantozziana serie di infortuni, trova in Allison e Giovane delle alternative fresche e interessanti".