Primo gol in A al Meazza per Esposito: "Una liberazione. Napoli? Non l'abbiamo visto"

Primo gol in Serie A a San Siro per Francesco Pio Esposito, che ieri sera ha deciso l’1-0 dell’Inter sul Lecce: “È sicuramente il gol più importante, porta tre punti in una partita chiusa e sofferta, come ci può stare in un campionato così lungo - ha detto a Mediaset dopo la gara -. Sono contento di essermi sbloccato anche io in campionato a San Siro”.

Come descrivere questa gioia?

“Tanta attesa, anzitutto. Lo aspettavo dall’inizio… E poi tanta adrenalina: l’esultanza è stata una liberazione incredibile, lo aspettavo da tanto”.

Due punti sul Napoli, il Milan gioca stasera… Avete messo un piccolo solco, che significa dopo venti partite?

“Che stiamo facendo un percorso importante e che dobbiamo continuare su questa strada. Penso che la cosa più importante sia guardare noi, a prescindere dal risultato delle altre”.

Ma sapevate del risultato del Napoli?

“Io l’ho capito nel riscaldamento, ho sentito all’improvviso lo stadio e immaginavo fosse per quello. Però sicuramente non eravamo lì a guardare loro prima della partita, dovevamo focalizzarci su noi stessi e basta”.