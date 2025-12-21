Progetto "Un gol a quattro zampe": Matic e Zapata in campo al fianco di due cani
Iniziativa particolare prima di Sassuolo-Torino, con due amici speciali. I due capitani, Matic e Zapata, sono scesi in campo al fianco di due cani che fanno parte del progetto "Un gol a 4 zampe", in collaborazione con il canile e gattile "Punto e virgola". Sono due animali che è possibile adottare, fa sapere il club neroverde.
