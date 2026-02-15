Sassuolo, Grosso: "Fiducia in Lipani, oggi partita importante per noi"

Prima del fischio d'inizio di Udinese-Sassuolo, gara valida per la 25ª giornata di Serie A, è intervenuto ai microfoni di Dazn il tecnico dei neroverdi, Fabio Grosso.

Il salto di qualità del Sassuolo.

"Il campionato è difficile, lo sappiamo. Noi cerchiamo di fare del nostro meglio e anche oggi dobbiamo riprovare a fare quello che prepariamo in settimana".

Il commento sul match.

"L'importante è l'approccio, tutti i passaggi saranno importanti e faremo del nostro meglio, come sempre è una partita importante per noi".

Lipani al posto di Matic.

Match è un giocatore importante e carismatico, ma abbiamo fiducia in Luca Lipani e con lui cercheremo di faresempre la nostra partita".