Sassuolo, Grosso: "Fiducia in Lipani, oggi partita importante per noi"
TUTTO mercato WEB
Prima del fischio d'inizio di Udinese-Sassuolo, gara valida per la 25ª giornata di Serie A, è intervenuto ai microfoni di Dazn il tecnico dei neroverdi, Fabio Grosso.
Il salto di qualità del Sassuolo.
"Il campionato è difficile, lo sappiamo. Noi cerchiamo di fare del nostro meglio e anche oggi dobbiamo riprovare a fare quello che prepariamo in settimana".
Il commento sul match.
"L'importante è l'approccio, tutti i passaggi saranno importanti e faremo del nostro meglio, come sempre è una partita importante per noi".
Lipani al posto di Matic.
Match è un giocatore importante e carismatico, ma abbiamo fiducia in Luca Lipani e con lui cercheremo di faresempre la nostra partita".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Vergogna Var. La Penna merita un lungo stop. Bastoni una simulazione da arrossire, un giocatore così non merita la Nazionale. Pio Esposito e l’orgoglio della Juve i sorrisi del derby d’Italia
Le più lette
1 Vergogna Var. La Penna merita un lungo stop. Bastoni una simulazione da arrossire, un giocatore così non merita la Nazionale. Pio Esposito e l’orgoglio della Juve i sorrisi del derby d’Italia
Ora in radio
Primo piano
Chivu non ci sta: "Kalulu tocca Bastoni, bisogna dirlo. In quel caso le mani devi lasciarle a casa..."
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile