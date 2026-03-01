Sassuolo, Matic: "Possiamo giocare anche in nove, dimostrato di avere carattere"
Le parole di Nemanja Matic, centrocampista del Sassuolo, ai microfoni di DAZN dopo la vittoria in inferiorità numerica contro l'Atalanta: "Era difficile, giocare con un giocatore in meno contro una squadra molto forte. Abbiamo qualità, abbiamo dimostrato di avere carattere. Possiamo giocare anche con nove giocatori, possiamo vincere contro una squadra da Champions. Continuiamo a lavorare forte, vogliamo fare ancora di più e vediamo dove possiamo arrivare".
Cinque vittorie nelle ultime sei, ha trovato la maturità?
"Ad inizio stagione non era facile, ma abbiamo qualità per fare ancora meglio e non era facile conquistare questi risultati".
