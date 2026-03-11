Rothen: "Luis Enrique è sotto pressione. Se esce col Chelsea dovrà dare spiegazioni"

Secondo quanto riportato da Jerome Rothen a RMC Sport, Luis Enrique sarebbe sotto pressione alla vigilia della sfida contro il Chelsea. Il PSG ha perso nel weekend per 1-3 contro il Monaco e ha un solo punto di vantaggio sul Lens in Ligue 1. E in Coppa di Francia la squadra è uscita ai sedicesimi di finale, peraltro per mano dei cugini del Paris FC. Questo significa che la squadra non potrà eguagliare la storica impresa della passata stagione, dove il PSG vinse tutto quello che c'era da vincere, ad eccezione del Mondiale per Club, perso in finale proprio contro il Chelsea.

Penso che quando sei l'allenatore dei campioni d'Europa in carica, sì, sente la pressione. In termini di obiettivi, perché al PSG sono molto alti, gli è stato detto di fare come l'anno scorso, ovvero vincere tutto... Questo non sarà possibile perché la Coppa di Francia è finita. Sarebbe un passo indietro se le cose andassero male stasera e la prossima settimana, perché con un'eliminazione agli ottavi di finale di Champions League, penso che il PSG debba fare meglio in ogni caso. Possiamo puntare il dito sulla stanchezza dei giocatori, sia fisica che mentale, ma è lui che fa le scelte" ha dichiarato l'ex giocatore del PSG, che prosegue:

"Uscire agli ottavi sarebbe un fallimento, un duro colpo. Dovrà dare spiegazioni se le cose andranno male, ma sono convinto che troverà le risposte per essere all'altezza della situazione".