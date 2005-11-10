Pulisic, Anguissa e i due Mc: un poker di big è rinato, anche per il Fantacalcio

Tutto è iniziato sabato pomeriggio. Napoli-Roma come match di cartello dell'intera giornata e fari puntati sul Maradona. Una sfida sbloccata da uno straordinario gesto tecnico di Zambo Anguissa, uno di quelli che agli azzurri è mancato non poco negli ultimi mesi. Due anni fa fu uno dei protagonisti assoluti della cavalcata Scudetto, lo scorso campionato è mancato a lungo per problemi fisici e questa stagione ha iniziato a rilento. Ora però quel gol in rovesciata che potrebbe aprire un nuovo capitolo. Stessa cosa dicasi per Scott McTominay: la sua doppietta contro i giallorossi, arrivata dopo quella in Champions, ha sancito il prepotente ritorno dell'MVP di due campionati fa. Un must have di tutti i fantacalcisti d'Italia.

Finalmente McKennie

Il secondo dei Mc, il primo degli americani. Il jolly tuttofare della Juventus è uno abituato ai +3 dei gol e al +1 dell'assist, ma in stagione non si era ancora visto in questo senso. Il gol con cui ha sbloccato il match contro il Lecce anche in questo caso potrebbe aver messo un punto sul passato e dato il via alla stagione dei bonus nel centrocampista bianconero.

Pulisic sta ritrovando il vecchio splendore

Da centrocampista, Christian Pulisic è uno dei nomi più ambiti delle aste. Dopo i problemi e le assenze di inizio stagione, lo statunitense sta piano piano provando a prendere per mano il Milan. E dopo la rete col Lecce prima della sosta, ecco il gol pesantissimo di ieri contro l'Udinese. Per la gioia di quegli allenatori virtuali che fino ad oggi avevano imprecato per le sue occasioni mancate.