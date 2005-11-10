⁠Fiorentina, Dodo torna in campo ma gennaio resta un bivio: rinnovo o cessione, col Napoli alla finestra

La prima giornata giocata per intero, a Roma contro i giallorossi, poi il mercato, quattro partite in panchina e il rientro in campo, in modo graduale, nelle ultime tre partite, contro Genoa, Como e Inter. Dodo, terzino destro della Fiorentina, sta vivendo una stagione molto particolare, per certi versi quasi da separato in casa, ma le ultime tre sfide, quando Vanoli, come detto, lo ha mandato in campo nel corso del secondo tempo, ci stanno facendo pensare che la storia tra il brasiliano e il club viola potrebbe non essere ancora giunta al capolinea.

Gennaio sarà il mese della verità

La Fiorentina, per il secondo anno consecutivo, sta vivendo una stagione molto complicata, nonostante un mercato nel quale il direttore sportivo Fabio Paratici ha speso tantissimi soldi. L'obiettivo, ancora una volta, sarà la salvezza, cosa che a fine luglio non era una possibilità che girava nella mente della dirigenza e dei tifosi. Ecco quindi che Dodo, che negli ultimi anni è stato una vera garanzia per i vari allenatori che hanno circolato per Firenze, potrebbe tornare molto utile, visto che soprattutto Joao Mario non sta convincendo a pieno. A gennaio sarà il momento di prendere decisioni importanti, sia per chi non si è integrato che per chi sembra essere con la valigia pronta ma che in realtà potrebbe doverla disfare.

In tutto questo il Napoli resta alla finestra, visto che gli azzurri stanno pensando di rinforzare la corsia di destra già nel mercato invernate. Prima però Vanoli valuterà al meglio Dodo, per poi prendere una decisione definitiva sul suo futuro.