Pallone d’Oro 2026, Lautaro Martinez è 22°: la Serie A chiude già la sua serata
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Luca Bargellini
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Oggi alle 18:35Serie A
autore Luca Bargellini
26.10.2026 18:35Serie A
Lautaro Martinez è l’unico italiano in lizza al Pallone d’Oro 2026 e si piazza al 22° posto nella graduatoria pubblicata da France Football
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© foto di www.imagephotoagency.it
In attesa della cerimonia ufficiale che decreterà il vincitore del Pallone d'Oro 2026 che prenderà il via alle 21 italiane, France Football, il periodico che organizza la kermesse, sta pubblicando in questi minuti la graduatoria completa dei finalisti. Iniziando dalla 30ª posizione.
Pochi minuti fa è uscito anche il nome dell'unico rappresentante della Serie A in lizza: si tratta del capitano dell'Inter Lautaro Martinez che si è posizionato al 22° posto.
Inizia, dunque, prima di cominciare l'attesa del calcio italiano per capire come si sarebbe posizionato l'unico alfiere del nostro movimento calcistico. Il podio del Pallone d'Oro, un tempo nel mirino per il pallone nostrano, si dimostra sempre più lontano.
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