Pulisic arma letale del Milan. Nei top tornei europei solo Kane viaggia a ritmo gol superiore

È Christian Pulisic il grande protagonista del Milan di Max Allegri, che ha tutta l'intenzione di provare a giocarsi fino in fondo le proprie chance Scudetto. A certificare la centralità del guizzante attaccante statunitense, ci ha pensato la prestazione offerta ieri sera per il match giocato sul campo del Torino, in cui Pulisic da subentrante ha impattato alla grande, ribaltando le sorti della sua squadra con una doppietta che ha permesso la vittoria in rimonta per 3-2.

C'è poi anche un dato che spiega bene la potenza di rendimento di Pulisic in questa prima parte di stagione con il Milan. Nonostante un minutaggio piuttosto trascurabile, l'americano ha segnato 7 gol in Serie A, risultando al momento il capocannoniere del massimo campionato italiano, alla pari con l'interista Lautaro Martinez. Nei top-5 tornei in Europa, poi, c'è un solo calciatore che sta segnando con maggior continuità rispetto a Pulisic, ed è la macchina da gol Harry Kane.

Kane sta infatti trascinando il Bayern Monaco in Bundesliga a suon di gol, già 17: ne mette a segno uno ogni 59 minuti, superando così Pulisic che si 'ferma' a 64. Lo statunitense del Milan, in ogni caso, riesce a far meglio di un mostro sacro come Robert Lewandowski (terzo, un gol ogni 80 minuti) e anche di Ansu Fati e Ferran Torres. In Europa, insomma, c'è solo Kane con un ritmo di reti migliore di Pulisic.