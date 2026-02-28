Quagliarella: "Scudetto in cassaforte? Secondo me sì, vedo difficile un crollo dell’Inter"

Fabio Quagliarella non ha molti dubbi: immaginare un cedimento verticale dell’Inter nella volata finale di campionato è uno scenario poco realistico. L’ex attaccante, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha analizzato con grande lucidità il momento della squadra nerazzurra, forte di un vantaggio importante in vetta alla classifica.

“Quando sei davanti, i punti sembrano sempre pochi e ti viene l’ansia. Ma l’Inter conosce la sua forza, ha un organico pazzesco”, ha spiegato Quagliarella, sottolineando come la leadership in classifica porti con sé anche una pressione psicologica costante. Un aspetto normale, secondo l’ex bomber, che però non scalfisce la solidità del gruppo.

Il +10 accumulato dopo 26 giornate sul Milan pesa come un macigno sulla corsa scudetto. Non tanto per la matematica, quanto per ciò che racconta sul campo: continuità di risultati, profondità della rosa e capacità di gestire i momenti difficili. “Ha vinto tante gare in scioltezza ed è sempre riuscita a reagire dopo le batoste”, ha aggiunto Quagliarella, evidenziando uno dei tratti distintivi delle grandi squadre: saper ripartire subito dopo una serata storta.

Il calendario finale può riservare trappole e imprevisti, ma la sensazione è che l’Inter abbia ormai interiorizzato la propria forza. Gestione delle energie, rotazioni mirate e una mentalità da capolista sembrano gli ingredienti giusti per evitare scivoloni pericolosi. Per questo, secondo Quagliarella, “vedo molto difficile un crollo dell’Inter”. E in una volata così, la convinzione conta quasi quanto i punti in classifica.