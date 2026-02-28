Inter-Genoa, le formazioni ufficiali: De Vrij torna dal 1', Bonny gioca e Darmian va in panchina
Per l’Inter è il momento di voltare pagina dopo la delusione europea contro il Bodo/Glimt e rituffarsi nella corsa scudetto. A San Siro arriva il Genoa di Daniele De Rossi, reduce dal convincente 3-0 al Torino e deciso a dare continuità per alimentare la propria corsa salvezza. I nerazzurri possono salire per una notte a +13 sul Milan, impegnato domani contro la Cremonese, e arrivare al derby con almeno dieci punti di margine.
Di seguito le formazioni ufficiali:
INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 6 De Vrij, 30 Carlos Augusto; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 7 Zielinski, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 14 Bonny.
A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 2 Dumfries, 8 Sucic, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 20 Calhanoglu, 31 Bisseck, 36 Darmian, 53 Lavelli, 94 Esposito.
Allenatore: Cristian Chivu.
GENOA (3-4-1-2): 16 Bijlow; 27 Marcandalli, 5 Østigård, 22 Vasquez; 77 Ellertsson, 32 Frendrup, 17 Malinovskyi, 3 Martín; 8 Baldanzi; 9 Vitinha, 29 Colombo.
A disposizione: 1 Leali, 31 Siegrist, 39 Sommariva, 4 Amorim, 10 Messias, 13 Zätterström, 14 Onana, 18 Ekuban, 20 Sabelli, 21 Ekhator, 70 Cornet, 73 Masini, 74 Doucoure.
Allenatore: Daniele De Rossi.