Pisa, Gilardino: "Inter con grandi qualità, dovremo esser bravi a ripartire"
Intervenuto ai microfoni di DAZN, il tecnico del Pisa Alberto Gilardino ha così presentato la complicata sfida all'Inter di oggi: "Siamo figli delle nostre prestazioni, serviranno umiltà e sacrificio provando ad esaltare le nostre caratteristiche in una partita insidiosa. Loro hanno grande qualità, dovremo esser bravi nelle preventive e a ripartire quando ce lo permetteranno".
