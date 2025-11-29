Pisa, Gilardino: "Chi dice che l'Inter è in crisi ha visto troppa fantascienza, è una belva ferita"

Il Pisa sogna di scrivere una pagina storica: contro l’Inter, i nerazzurri toscani possono arrivare a sette risultati utili consecutivi, un traguardo mai raggiunto in Serie A dal club. Di fronte, però, c’è una squadra affamata e ferita dalle due recenti sconfitte contro Milan e Atletico Madrid. La Cetilar Arena sarà sold out per una sfida che si annuncia affascinante. Alla vigilia, il tecnico Alberto Gilardino ha presentato così il match.

Gilardino si dice soddisfatto dell’atteggiamento del gruppo:

“Abbiamo lavorato molto bene. Dopo il Sassuolo abbiamo rivisto ciò che avremmo potuto fare meglio. I disponibili stanno bene”. Assenti sicuri: Esteves, Lusuardi, Cuadrado, Denoon, Vural e Akinsanmiro. Su Denoon e Vural: “Denoon ha una distorsione alla caviglia, Vural un problema tendineo. Li valuteremo. Gli infortuni? Gli allenamenti sono intensi, si va forte”.

Il futuro e il calendario “Pensiamo una partita alla volta. Dicembre sarà pieno di scontri diretti e ci sarà anche la Juve. La squadra ha sempre dato disponibilità. Chi dice che l’Inter è in crisi ha visto troppi film di fantascienza. È la squadra più forte degli ultimi anni. È una belva ferita, quindi ancora più pericolosa. Verranno a prenderci con il loro pressing”.

Sul piano tattico: “Dovremo avere identità, forza nelle gambe e convinzione. Serve fame, tanto equilibrio e sacrificio. In blocco basso bisognerà essere compatti e aiutarsi”.

Il tecnico pensa solo a chi è disponibile:

“Niente alibi. Chi c’è ha sempre fatto la differenza. Portiamo anche Maucci e Bettazzi. Tatticamente possiamo cambiare in corsa, la squadra lo sa fare. In alcuni reparti siamo corti, ma va bene così”.

In difesa, oltre ai titolari Caracciolo, Calabresi e Canestrelli, ci sarà anche Albiol: “È fondamentale per il gruppo”. Bene anche Bonfanti e Francesco Coppola: “Gli manca la partita, ma stanno bene. Il blocco storico ha aiutato tantissimo i nuovi. Qui tutti si sacrificano, anche gli attaccanti. Quando gli offensivi ripiegano così, significa che c’è qualcosa di forte nel gruppo”.