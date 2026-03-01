Atalanta, Palladino: "Dobbiamo staccare dalla Champions, non sarà facile oggi"

Prima della sfida contro il Sassuolo, ai microfoni di DAZN ha parlato il tecnico dell'Atalanta Raffaele Palladino. "Ho lavorato sul recupero fisico e mentale, le partite di Champions ti portano via tante energie. Bisogna fisiologicamente recuperare quello e poi la mentalità, si deve staccare dalla Champions e ributtarci in campionato dove ci teniamo a dare continuità di prestazione contro un Sassuolo in salute. L'abbiamo preparata e studiata, non sarà facile e dobbiamo stare attenti a tutti i dettagli".

Samardzic deve riuscire ad incidere partita dopo partita?

"E' stato bravo a farsi trovare pronto, ha lavorato sempre con grande fiducia nei suoi mezzi. Ha saputo sfruttare l'occasione, da quanto manca De Ketelaere ha trovato maggiore continuità. Si sta esprimendo bene, ha l'occasione per dimostrare il suo valore".

Come stanno gli indisponibili?

"Ahanor ha avuto un attacco febbrile, anche stamattina abbiamo provato a recuperarlo. Per Ederson stiamo valutando giorno dopo giorno, valuteremo nei prossimi giorni".