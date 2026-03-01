Atalanta, Palladino: "La Champions è solo un alibi, l'abbiamo riaperta troppo tardi"

Le parole di Raffaele Palladino, tecnico dell'Atalanta, ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro il Sassuolo: "La partita è stata approcciata benissimo, la Champions è solo un alibi. Nei primi dieci minuti eravamo in pieno comando della partita, era un avversario forte ma paradossalmente in superiorità numerica abbiamo preso gol ed è cambiato tutto. E' stato complicato, entravamo in zone di campo dove non si poteva entrare e provavamo sempre per vie centrali. Nel secondo tempo la palla viaggiava più veloce, il rammarico è aver preso il secondo gol ed ero sicuro di segnare con il passare del tempo. Abbiamo avuto delle occasioni, l'abbiamo riaperta troppo tardi e poi dopo è stato tutto difficile. Abbiamo preso palo e traversa, peccato. Non è il risultato che volevamo, ci dispiace ma non ci sposta niente. E' un incidente di percorso".

E' mancata la gestione davanti, ha pensato a due punte?

"Passare alla doppia punta voleva dire togliere un terzo, gli potevamo dare dei vantaggi. Volevamo accerchiarlo con i trequartisti, poi non siamo riusciti a sbloccarla con delle grandi occasioni. E' mancata l'ultima scelta, abbiamo fatto gol un po' troppo tardi. Il rammarico è prendere quel secondo gol, è stato un errore grave".