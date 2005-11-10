Venezia, Stroppa: "Mi prendo tutte le responsabilità. Futuro? Non dovete chiedere a me"

Al termine della sfida contro l’Atalanta, vinta dai bergamaschi per 3-1, l’allenatore del Venezia Giovanni Stroppa è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la prestazione della sua squadra. Ecco le sue dichiarazioni:

"Abbiamo avuto tante occasioni, ma è troppo poco. I gol che abbiamo preso non si possono prendere con quella leggerezza. La gestione nel secondo tempo è stata di alto livello. Avevamo approcciato bene, ma abbiamo regalato due passaggi a loro che sono ripartiti. Potevamo essere più scaltri. Mi spiace, siamo sempre a parlare di un Venezia in chiaroscuro, siamo penalizzati in ogni modo. Abbiamo avuto leggerezza nel fare le cose, poi prendiamo gli schiaffi. La reazione è stata di valore, nella ripresa abbiamo rischiato poco. Ci vuole un atteggiamento diverso. La squadra, in tutti i giocatori, stava facendo una prestazione di livello, non lavoriamo solo per un possesso palla banale e statico. Siamo arrivati davanti al portiere con palle filtranti, c'è stato anche un gol annullato bellissimo. È un peccato, io punto anche il dito sui gol presi, però di sicuro c'è da fare gol quando hai le occasioni. Fiducia? Non dovete chiederlo a me. I risultati sono penalizzanti, io lavoro per quello che posso dare alla squadra, che mi sembra molto viva. Stiamo recuperando giocatori importanti. Penso che il mio lavoro sia fatto al meglio, mi prendo tutte le responsabilità. Vedo come lavora la squadra e merita molto di più".