2 tiri, 2 gol: Torino e Udinese ciniche, il primo tempo del posticipo termina 1-1

Quaranta minuti di noia, poi due tiri e altrettanti gol. Questa in sintesi la prima frazione di Torino-Udinese, posticipo del sesto turno di Serie A 2026/27. Inizio molto farraginoso per entrambe le squadre, ma proprio quando l'Udinese comincia a manovrare con più insistenza, è il Torino a passare in vantaggio: sugli sviluppi di un calcio piazzato i granata vincono ben tre duelli individuali e alla fine vanno in rete con Bragança, bravo e fortunato a farsi trovare pronto sul secondo palo all'appuntamento con il gol che sblocca una sfida fin lì avara di emozioni.

Anche l'Udinese trova il gol al primo vero tiro in porta

Nel gol del pareggio Udinese si conferma una percentuale realizzativa importantissima durante il match di stasera: al primo vero tiro in porta, infatti, i bianconeri pareggiano subito i conti grazie a un'azione insistita di Jürgen Ekkelenkamp. L'ex Ajax conclude con il sinistro ma viene murato da Comuzzo; la palla resta lì e, sulla ribattuta, arriva la conclusione che vale l'1-1.

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