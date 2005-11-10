Venezia fermo a zero, Basic: "Dobbiamo andare avanti, non c'è più tempo. I tifosi sono con noi"

Dopo la sconfitta per 3-1 contro l’Atalanta, il centrocampista del Venezia Toma Bašić ha parlato ai microfoni di DAZN, soffermandosi sull’andamento della gara e sulla prestazione dei lagunari. Ecco le sue parole:

"Nella sosta non siamo stati tutti a disposizione, tra infortunati e nazionali, ma non ci sono alibi. Sono deluso, ho sbagliato anche io due passaggi. Siamo molto aperti ad inizio gara, dobbiamo comportarci diversamente. Dopo, come abbiamo già dimostrato, le occasioni ci sono state e potevamo fare due o tre gol facilmente. Questa è una scuola e dobbiamo continuare e andare avanti, non c'è più tempo, dobbiamo fare punti. Abbiamo parlato con i tifosi, sono con noi. Dobbiamo prendere dalle occasioni che creiamo cose buone, positive. Bisogna cambiare qualcosa nella fase difensiva, contro la Lazio eravamo un po' più bassi. Se continuiamo così può nascere qualcosa di positivo".