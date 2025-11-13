Nigeria-Gabon, le formazioni ufficiali: Lookman e Osimhen si giocano il Mondiale
Gara cruciale per la Nigeria di Ademola Lookman, impegnata nella semifinale del playoff per il prossimo mondiale contro il Gabon. Queste le formazioni ufficiali:
Nigeria (4-4-2): Nwabali; Osayi-Samuel, Fredrick, Bassey, Sanusi; Chukwueze, Iwobi, Ndidi, Lookman; Adams, Osimhen.
Allenatore: Eric Chelle
Gabon (4-3-3): Mbaba; Ecuele, Ekomie, Oyono, Appindangoye; Lemina, Openda, Ndong; Poko, Bouanga, Aubameyang.
Allenatore: Dieudonné Mouyouma
Nell'altra semifinale, in programma questa sera alle 20:00, il Camerun sfiderà la Repubblica Democratica del Congo.
