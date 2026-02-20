Udinese, quando torna Keinan Davis? Possibile convocazione con la Fiorentina

L’Udinese cerca il suo riferimento offensivo. Le recenti battute d’arresto contro Lecce e Sassuolo hanno evidenziato in modo chiaro quanto l’assenza di Keinan Davis stia incidendo sull’equilibrio della squadra, soprattutto negli ultimi trenta metri. Senza il suo peso specifico là davanti, i bianconeri hanno faticato a trovare profondità e continuità.

Dopo la lesione all’adduttore sinistro rimediata nella sfida contro la Roma, l’attaccante inglese ha già ripreso a lavorare a parte e attende il via libera definitivo dello staff medico per tornare in gruppo. Secondo quanto riportato dal Messaggero Veneto, non è da escludere una sua convocazione per la gara casalinga contro la Fiorentina, con l’obiettivo di rivederlo titolare nella successiva sfida contro l’Atalanta.

Nel frattempo, le alternative non hanno garantito l’impatto sperato. Paradossalmente, a trovare la via del gol è stato Oumar Solet, in rete nelle ultime due uscite, pur non essendo un centravanti di ruolo. Bayo e Gueye non hanno ancora offerto sufficienti certezze, mentre si attende il pieno recupero di Zaniolo. Buksa, dopo un lungo stop, sta ritrovando minuti ma appare ancora lontano dalla migliore condizione fisica.