Questa l'Italia che sarebbe servita anche a Oslo: gol di Esposito, 1-0 all'intervallo

Francesco Pio Esposito comincia a diventare un fattore determinante nella Nazionale di Gennaro Gattuso. L'attaccante dell'Inter classe 2005, alla sua prima da titolare con questa casacca, stasera ha realizzato il suo terzo gol in cinque partite con la maglia azzurra. E' lui il simbolo di un'Italia che nel primo tempo ha giocato bene. Ha strappato cori e tanti applausi. E' lui che fin qui sta mettendo sotto una Norvegia in piena gestione e solo in attesa della festa forte di una differenza reti che potrebbe essere ribaltata solo con un 9-0. Fantascienza. Ma questo non toglie meriti al primo tempo della squadra di Gattuso.

Confermate le indiscrezioni della vigilia, l'Italia è scesa in campo col 3-5-2 e con 10/11esimi diversi rispetto alla sfida di giovedì contro la Moldova. L'unica conferma quella di Gianluca Mancini, centrale di difesa in questo assetto tattico e in marcatura su Haaland. In attacco Retegui e Pio Esposito, bravi ad intendersi fin dai primi minuti.

La Nazionale di Gattuso è partita subito forte, il primo squillo una conclusione finita di poco a lato di Dimarco. Lui e Politano si sono mossi bene nella prima frazione, hanno dato all'Italia la giusta ampiezza salvo poi accentrarsi coi tempi giusti. Proprio il laterale nerazzurro all'undicesimo s'è fatto trovare al posto giusto al momento giusto sulla sponda di Retegui e ha fornito a Esposito il pallone dell'1-0.

La rete del vantaggio ha infiammato San Siro. Il gol di Pio Esposito ha dato all'Italia la carica giusta per continuare ad attaccare. La Norvegia però non s'è disunita, è in una botte di ferro. La squadra di Solbakken sotto di un gol ha continuato a gestire con blocco basso e ripartenze nemmeno troppo convinte. Thorsvedt al posto di Bobb l'unico cambio rispetto a giovedì, il centrocampista del Sassuolo garantisce maggior copertura a una Norvegia che intorno al 30esimo ha cominciato anche a rallentare il gioco.

L'Italia però sul finire della prima frazione ha creato un altro paio di iniziative interessanti, la più pericolosa al 36esimo col cross di Dimarco e col colpo di testa di Esposito finito a lato. Al duplice fischio l'1-0 è più che meritato.

