TMW Sassuolo, in caso di addio di Grosso c'è un nome in short list: è quello di Abate della Juve Stabia

Il Sassuolo non è impreparato in caso di addio di Fabio Grosso. Il tecnico, dopo l'ottima stagione fatta proprio in neroverde, potrebbe anche salutare per fare un salto di qualità, considerato che è seguito da alcuni club di primo livello come la Fiorentina.

Così i dirigenti emiliani hanno già un principale nome sul taccuino in caso di necessaria sostituzione. Cerchiato in rosso c'è Ignazio Abate, allenatore della Juve Stabia - con cui giocherà i playoff - e che è cresciuto nel Milan fino alla Primavera, due anni fa, quando poi è stato scelto dalla Ternana come nuovo tecnico. A Castellammare ha fatto benissimo, tanto da meritarsi un incontro - nei giorni scorsi - proprio con la dirigenza emiliana, facendo un'ottima impressione.

Negli scorsi mesi Abate ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo ruolo da tecnico. "De Zerbi ha influito tanto sulla mia metodologia. L’ho osservato da vicino al Brighton, le sue squadre sono bravissime nel gestire il pallone. Lui riesce anche a toccare le corde giuste coi giocatori". Spiegando poi la scelta. "Perché alleno la Juve Stabia? Cercavo un posto caldo e volevo una tappa importante. Sono arrivato dopo una loro annata strepitosa, ho avuto coraggio. Ma il presidente e il ds Lovisa mi hanno trasmesso qualcosa di inspiegabile. Dai miei ragazzi voglio ambizione, umiltà e il fuoco dentro per migliorarsi sempre".