Consiglio federale, Gravina ha ribadito la propria contrarietà all'ipotesi del commissariamento della FIGC

All'interno dell'odierno Consiglio federale, il primo in cui Gabriele Gravina ha partecipato da presidente dimissionario, l'oramai ex numero uno della FIGC ha spiegato ai presenti alcuni passaggi relativi alle sue dimissioni ed è tornato sul tanto chiacchierato tema del possibile commissariamento della Federazione.

Questo il passaggio in merito del comunicato ufficiale della FIGC: "Nella sua relazione iniziale, il presidente della FIGC ha informato il Consiglio sui motivi che lo hanno indotto alle dimissioni nei giorni successivi alla mancata qualificazione al Mondiale 2026, ripercorrendo anche le interlocuzioni avute con le componenti federali e con la VII Commissione della Camera dei Deputati. Con specifico riferimento a quest'ultima, Gravina ha spiegato di che aveva preparato una relazione sullo stato di salute del calcio italiano, poi pubblicata sul sito federale una volta annullata l'audizione prevista inizialmente per l'8 aprile. Nel suo intervento, ha poi ribadito la necessità di chiarire una volta per tutte, anche a beneficio di media e tifosi, il perimetro d'azione e le conseguenti responsabilità della Federazione, delle Leghe e delle istituzioni, a tutti i livelli.

Infine, si è detto felice che le proposte avanzate nella suddetta relazione siano state riprese quasi per intero nella bozza di decreto fatta circolare la scorsa settimana in Senato, ma allo stesso tempo ne ha denunciato la gravità nella parte specifica dove fa riferimento alla possibilità, stabilita per legge, di commissariare la FIGC, definendolo un atto non risolutivo dei problemi e in palese violazione del principio di autonomia sancito e tutelato dagli statuti CIO, FIFA e UEFA".