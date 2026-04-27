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Garbo: "Rocchi? Sbagliato già emettere sentenze. All’interno dell’AIA c’è una guerra"

Garbo: "Rocchi? Sbagliato già emettere sentenze. All’interno dell’AIA c’è una guerra"TUTTO mercato WEB
© foto di Daniele Garbo Twitter
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Il giornalista Daniele Garbo ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nel corso del suo intervento a TMW Radio, durante Maracanà.

A chi dedichi un pensiero dopo il fine settimana di campionato?
"Alla Roma, perche è uscita alla grande dalla settimana di passione. Milan-Juventus invece è l'ennesima delusione e l'ennesima pubblicità negativa per il nostro campionato. Vendere i diritti della Serie A diventa difficile in questo modo".

Cos'è che può portare una partita come Milan-Juventus ad essere giocata in questo modo?
"Ho fatto genuinamente fatica a rimenare sveglio mentre guardavo la partita. Il problema del nostro campionato è che è abituato a questo ritmo. All'estero, in particolare in Premier League, corrono, mentre da noi si passeggia in campo. È da tempo che la Serie A purtroppo si è adeguata a questi ritmi.  Comunque ridurre tutto al difensivismo di Allegri mi sembra eccessivo. È il livello del nostro calcio ad essersi abbassato in generale, un po' per via delle idee di alcuni tecnici ma anche per via del fatto che i migliori calciatori europei non giochino più da noi".

Roma e Como che risposte hanno dato nella lotta per il quarto posto?
"L'aritmetica lascia aperte ancora tutte le possibilità, anche se la Juventus ha tutto nelle proprie mani. La Roma è quella messa peggio per quanto riguarda gli scontri diretti, ma i punti ancora a disposizione sono dodici e non sono pochi".

Sul caso Rocchi cosa ti senti di dire?
"È difficile esprimere un giudizio motivato, dato che ci troviamo in presenza di una situazione ancora tutta da divenire. Le motivazioni che sono uscite sui giornali del resto mi sembrano abbastanza ridicole, sarebbe assurdo se non dovesse uscire dell'altro. Io comunque ritengo che tutto questo sia il risultato di una guerra all'interno dell'AIA e non trovo casuale il fatto che tutto questo sia accaduto a tre giorni dalla conferma o meno della squalifica per il presidente dell'AIA Zappi. Chiudo dicendo che dobbiamo essere molto cauti, perché in passato ho avuto un arbitro amico che nel 2006 venne coinvolto nel caos di calciopoli. Lui venne scagionato, ma si ammalò proprio in seguito a quella vicenda. Emettere sentenze sarebbe fuori luogo".

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