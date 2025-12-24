Rabiot e il 1° posto: "Non è che se puoi ottenere dieci ti puoi accontentare di sei o sette..."

"Finire tra i primi quattro è l'obiettivo generale del club e lo sappiamo. Personalmente, punto a qualcosa di più grande, perché non è che se puoi ottenere dieci ti puoi accontentare di sei o sette". Parla così Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, nella lunga intervista a Sky Sport: "Dobbiamo mettere tutto quello che abbiamo, giocare tutte le partite al cento per cento, evitare di perdere punti per strada, continuare a lavorare perché il campionato è ancora lungo e non siamo neanche a metà. Quello che abbiamo fatto per il momento è buono ma non basta".

Ma non è impossibile pensare al primo posto? “No, non è impossibile - sottolinea Rabiot -. Quello che io dico e che dico anche agli altri è che dobbiamo avere questa mentalità di voler andare anche più alto. Dobbiamo far capire quanto è bello vincere ai nostri compagni meno esperti. Qui al Milan lo è anche di più. Quindi dobbiamo avere questo in testa".

Hai detto adesso che il Milan è qualcosa di grande, perché? “Perché è conosciuta in tutto il mondo. L'abbiamo visto anche a Riad per esempio. O in America, ci sono tanti tifosi e questo ti fa capire la grandezza del club, tutta la sua storia. Quando venivo con la Juve non mi rendevo conto esattamente di questo, oggi che sono al Milan vedo i tifosi allo stadio, fuori e capisco cosa sia il Milan”

E a proposito di fare la storia: hai pensato a come potresti festeggiare, nel caso in cui doveste vincere lo scudetto? “Il mio sogno è di fare di tutto per vincere quest'anno e poi di continuare a crescere, perché ci sono sempre margini. Non ho tatuaggi ma potrei farne uno se dovessimo vincere il campionato. Sarebbe un tatuaggio ancora più importante. Mi ritengo una persona che ragioni molto prima di fare le cose. E, sì, per una vittoria del genere potrei proprio pensarci…".