TMW Rabiot firmerà un contratto triennale (con opzione) con il Milan. I dettagli del trasferimento

Si avvicina il colpo Adrien Rabiot per il Milan, che si appresta a regalare a Max Allegri il centrocampista simbolo del suo secondo corso alla Juve. Come appreso da TMW, Rabiot firmerà un contratto triennale con i rossoneri, in scadenza il 30 giugno del 2028, con opzione per andare avanti un altro anno, fino al 2029. Nel complesso, per il cartellino, sarà un trasferimento da circa 10 milioni di euro.

I numeri di Rabiot nell'esperienza alla Juventus. Per il centrocampista francese classe 1995 si tratta della seconda avventura in Serie A, dopo la prima con la Juventus tra il 2019 e il 2024, nella quale ha messo insieme 212 presenze e 22 gol tra tutte le competizioni. Delle quali una grande parte proprio sotto la gestione di quell'Allegri che ora ritrova a Milano.

Procedono intanto i discorsi tra il Milan e la Roma per il possibile scambio di centravanti che vedrebbe coinvolti Dovbyk e Gimenez. L'obiettivo dei due club è di inserire delle opzioni per il riscatto a titolo definitivo all'interno degli affari a base prestito, visto che nessuno dei due calciatori coinvolti nel discorso gradirebbe particolarmente che il trasferimento a titolo temporaneo sia secco. Ancora qualche ora di tempo rimasta a disposizione per provare a chiudere, è corsa contro il tempo.