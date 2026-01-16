Rabiot la grande vittoria di Allegri. Per il club la mediana era completa dopo tre innesti

Adrien Rabiot è stato uno dei due grandi protagonisti del successo conquistato ieri dal Milan sul campo del Como. Se da un lato Mike Maignan ha tenuto a galla i rossoneri in un primo tempo dominato in lungo e largo dai padroni di casa, dall'altro il centrocampista francese coi suoi strappi prima s'è procurato il rigore che ha permesso a Nkunku, già nella prima frazione, di ristabilire la parità. E poi ha realizzato una doppietta che ha riportato i rossoneri a -3 dall'Inter capolista. "Nel primo tempo abbiamo sofferto tanto, ma non abbiamo mollato. Nell'intervallo ci siamo parlati e siamo tornati in campo con un'altra mentalità, abbiamo dato qualcosa in più. Sono contento per i due gol e anche della mentalità della squadra", ha detto al termine del match un calciatore che questa estate è tornato in Italia dopo una sola stagione in Ligue 1, all'Olympique Marsiglia.

Rabiot che nell'estate 2024 aveva lasciato la Serie A perché in scadenza di contratto con la Juventus un anno più tardi è stato convinto dallo stesso Massimiliano Allegri a rientrare in Italia. La lite con Rowe in quel di Marsiglia è stata la scintilla che ha permesso al Milan di mettere a segno un acquisto definito solo perché il tecnico livornese sul finire dell'ultima finestra trasferimenti ha chiesto alla società di fare di tutto per portare Rabiot a Milano. Di acquistare il classe '95 nonostante stipendio ed età non in linea con la politica di questo corso rossonero. Nonostante in precedenza fossero già stati definiti gli innesti in mezzo al campo di Luka Modric, Samuele Ricci e Ardon Jashari.

Rabiot è tornato in Italia il 1° settembre 2025. Il Milan l'ha pagato dieci milioni di euro bonus compresi e ha fatto di lui uno dei calciatori più pagati della rosa con uno stipendio da cinque milioni netti a stagione. Ieri sera Allegri ha ribadito che il francese è uno dei migliori centrocampista d'Europa e i risultati gli stanno dando ragione. Se oggi il Milan è lì, a -3 dalla vetta e in piena lotta Scudetto, è anche per l'apporto del centrocampista francese che la scorsa estate è tornato in Italia solo e soltanto per richiesta di Allegri.