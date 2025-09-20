Rabiot: "La maglia del Milan può anche pesare, abbiamo tanta qualità a centrocampo"
Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida contro l'Udinese: "L'Udinese è una squadra molto fisica, ma sa anche giocare a calcio. La tecnica e i duelli sono la base, siamo pronti e sappiamo cosa ci aspetta qua. Con Modric cerchiamo di aiutare i più giovani, giocare per il Milan è una roba molto importante che può pesare. Abbiamo qualità a centrocampo, siamo tanti e possiamo fare anche dei cambi".
