Rabiot sfonda il fortino del Como: 3-1 del Milan al Sinigaglia, la corsa Scudetto resta viva

Il Milan espugna il Sinigaglia, fortino dove il Como non era ancora mai caduto in stagione: Kempf apre i giochi, poi fa tutto Rabiot. Un rigore procurato, trasformato da Nkunku, e la doppietta della mezzala francese ha sancito il 3-1 finale. E il Diavolo tiene nel vivo la corsa Scudetto.

Kempf sblocca il match, Nkunku allo scadere

Una partita di cartello sulle rive del Lago, con il Como a sfidare un Milan bisognoso di punti per restare in scia dell’Inter capolista e non perdere terreno. I padroni del Sinigaglia sono partiti forte e subito imponendo il pallino del gioco e dettare i tempi di gioco, infatti ha impiegato solamente dieci giri d’orologio a stappare la partita. Un cioccolatino di Baturina servito su piatto d’argento a Kempf in area era solo da scartare, per superare Maignan 1-0. Solo un paio di sortite offensive tuttavia innocue del Milan. Nico Paz ha invece testato le qualità del portiere rossonero dopo una bordata di destro sul primo palo alla mezz’ora di gioco, susseguito da un autentico miracolo a cinque minuti dalla fine su Da Cunha. Una palla scodellata da Vojvoda perfettamente per l’inserimento del centrocampista francese che invece di andare a botta sicura, invece il miracolo di Maignan ha negato il raddoppio. E incapace di arrotondare il vantaggio, il Como si è fatto riprendere entro lo scadere del primo tempo: Kempf ha fermato irregolarmente Rabiot in area, provando un rigore poi realizzato da Nkunku nel primo dei due minuti di recupero.

Rabiot rompe il record di imbattibilità del Como, il Milan resta in scia dell'Inter

La ripresa si è incendiata improvvisamente al 52’ con un mancino chirurgico di Nico Paz miracolosamente smanacciato lontano dalla porta. Nel momento migliore del Como è emerso con forza il Milan invece, nuovamente con Adrien Rabiot che ha raccolto un suggerimento di Leao che ha smorzato di petto per poi riporre in rete per la rete del sorpasso al minuto 55. Un 2-1 che ha totalmente ribaltato la partita al Sinigaglia, con Fabregas a mangiarsi le mani per le occasioni avute tuttavia cancellate in maniera incredibile da Maignan. Nonostante gli inserimenti di Jesus Rodriguez, Caqueret e Kuhn, Fabregas non trova la chiave di volta per rovesciare il risultato e il Diavolo ha purgato il Como ancora una volta. Sempre Adrien Rabiot, indemoniato, con una rasoiata forte ma non imparabile: 3-1 che ha mantenuto aperta la corsa Scudetto per i rossoneri di Allegri, a -3 dall'Inter. E grandiosa reazione della squadra ad un primo tempo da spina staccata. I lariani si inginocchiano e perdono la prima sconfitta in casa.