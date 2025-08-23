Rabiot, si fa largo la pista Milan: presi contatti con PSG e con la madre-agente Veronique

Dopo la lite che li ha visti coinvolti e che ha fatto sì che il Marsiglia li mettesse sul mercato, Jonathan Rowe e Adrien Rabiot potrebbero ritrovarsi in Serie A, ma questa volta da avversari. Se l'attaccante inglese è stato ingaggiato dal Bologna da Italiano, il centrocampista francese, riferisce la redazione di Sport Mediaset, è finito nel mirino del Milan di Massimiliano Allegri.

I rossoneri hanno effettuato un sondaggio con il club transalpino ma non solo: nelle ultime ore sono stati registrati anche dei contatti con l'entourage del centrocampista, rappresentato dalla madre Veronique, la quale ha aperto alla destinazione. La pista è seria, e nei prossimi giorni sono attesi aggiornamenti, soprattutto se dovessero esserci novità dal fronte uscite.

In tal senso, Yunus Musah è sempre inseguito dall'Atalanta, mentre Ismael Bennacer e Yacine Adli sono da tempo fuori dai piani della dirigenza rossonera. Proprio l'algerino, nell'ultimo anno al Marsiglia, potrebbe essere la chiave per abbassare il prezzo di Rabiot. Per quest'ultimo garantisce Allegri che sarebbe ben felice di accoglierlo a Milanello dopo l'avventura alla Juventus.