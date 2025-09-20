Rabiot: "Siamo il Milan, dobbiamo vincere per forza. Come sto? Non ancora al 100%"

Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro l'Udinese: "Se mi sto trovando bene? Sì, ho fatto una settimana buona, una partita buona, ma non sono ancora al 100% perché non avevo giocato per un mese prima di domenica scorsa. Devo ancora lavorare, allenarmi con la squadra, ma mi sento bene anche di testa e sono pronto per stasera".

Come mai Allegri ha detto che questo è uno snodo determinante?

"Arrivano quattro partite prima della sosta, sono fondamentali per continuare a crescere. L'Udinese è forte, l'ha dimostrato, ma noi siamo il Milan, dobbiamo vincere per forza e per questo il mister ci vuole carichi".

Cosa cambia senza Allegri in panchina? Cosa vi ha detto?

"Ci ha parlato in hotel, poi c'è Landucci che è il suo vice e fa come lui. Per noi non cambia niente, conosciamo la sua idea, siamo pronti".