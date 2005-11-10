Como senza pietà, il Manchester United subisce ancora: Ramon di testa e 4-0
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Yvonne Alessandro
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Oggi alle 20:21Serie A
autore Yvonne Alessandro
21.10.2026 20:21Serie A
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Umiliazione sempre più larga per il Manchester United, che ad ogni discesa del Como subisce gol. Stavolta su cavalcata di Kaiki a sinistra, che con un traversone in area ha trovato l'incornata di Ramon per il 4-0 senza storia al 76'.
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