Como, Ramon: "Vogliamo diventare ancora più forti. Morata era il leader della squadra"

La dimensione del Como è qualcosa che sorprende tutti, compreso Jacobo Ramon, difensore del club lariano, che a Cronache di Spogliatoio ha spiegato: "Sono arrivati giocatori fortissimi come Chalobah dal Chelsea, Kean dalla Fiorentina, che ha un nome importante, Ricci dal Milan… Sono arrivati qua da club che sono più grandi, ma che già vedono il Como come una squadra di livello".

Che peso ha avuto l'allenatore nella sua scelta?

"Quando mi ha parlato Fabregas mi ha spiegato il progetto, nessuno pensava che fosse così veloce, neanche io mi aspettavo di poter dare quello che ho dato, ma lui aveva tanta ambizione e tanta fiducia in noi e vogliamo diventare ancora più forti".

Fabregas di lei ha detto che è fatto di un'altra pasta.

"Non credo di essere di un'altra pasta, ci sono tanti aspetto su cui devo migliorare ed è quello che ho fatto da quando sono qua".

L'addio di Morata ha avuto un peso per voi.

"Per noi era un leader, il leader della squadra, aiutava tutti… Mi diceva sempre caratteristiche degli altri, non ha giocato tanto, ma era il primo ad arrivare, anche se tanti parleranno dei suoi gol… Se vedi uno come lui allenarsi, anche tu devi farlo. Eravamo tristi quando è andato via".