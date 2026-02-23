TMW Radio Michelangelo Rampulla: "Juve, a Di Gregorio adesso servirebbe una pausa"

A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento dell'ex portiere Michelangelo Rampulla.

Torino, D'Aversa per Baroni. Che dire?

"A volte il cambio di allenatore ti dà qualcosa in più per diverse partite, per farti conoscere e prendeti spazio. E' brutto da dire, ma il Toro rischia se non dà una scossa. Serve fare qualcosa o ti ritrovi invischiato ed è difficile venirne fuori".

Juve, duro ko col Como. E sono di nuovo polemiche:

"Di Gregorio? Quando la squadra non va, ci va di mezzo anche il portiere. Sicuramente è in difficoltà, mentale, di approccio, ma come gli altri. Ora è preso di mira. Mi ricorda molto quanto accaduto a Van der Sar alla Juve. Giocava a Torino ed era sempre criticato, ed entrava in campo non sereno. C'è un periodo in cui non sei a posto mentalmente, quindi anche per il suo bene sarebbe meglio cambiare ora, fermandolo un paio di settimane, per allenarsi solo. Sarebbe ideale per lui, per riordinare le idee. E' brutto giocare con i fischi. Come è brutto quando alcuni tecnici mettono in competizione i due portieri. I due portieri in rosa devono essere entrambi forti, ma ci deve essere un titolare. Altrimenti manca la sicurezza e non fa bene".

Cosa aggiunge?

"Non è vero che conta meno l'allenatore. Ma non può fare miracoli. 5-6 sono da Juve, gli altri non lo sono. Perché hanno altre caratteristiche, non è perchè sono scarsi, è questione di mentalità. Anche la partita col Como è stata clamorosa, non puoi fare certi errori. Serve gente con carattere, personalità".

Inter, 10 punti di vantaggio e ora si può puntare di più sulla Champions:

"Sono sicuro che passi in Champions, anche se il Bodo è una buona squadra. Non c'è paragone, aver perso 3-1 è un caso, dovuto a tanti fattori. Per me è nettamente più forte".

Juve, c'è chi mette in discussione il lavoro di Spalletti:

"Ma chi prendi al posto di Spalletti, Mago Zurlì? Non è che ha la bacchetta magica. Chi prendi? Torna Conte? Credo sia difficile. Anche se in questo calcio tutto è possibile. Simeone all'Inter? Come si fa a mettere in discussione anche Chivu ora?".