Inter, Bonny ci sarà nel derby: l'attaccante francese oggi ha lavorato in gruppo

Tutto rientrato per Ange-Yoan Bonny. L'attaccante dell'Inter aveva avvertito un fastidio al polpaccio nella partita contro il Genoa, che gli ha impedito di prendere parte alla semifinale di andata di Coppa Italia contro il Como, ma adesso ha recuperato ed è pronto per dare il suo contributo a gara in corso nel derby. Secondo quanto riportato da Sky Sport, oggi ha lavorato in gruppo e quindi si candida per essere convocato nella stracittadina.

A centrocampo sono ancora da sciogliere i dubbi su chi affiancherà Zielinski e Barella, ma le quotazioni di Calhanoglu sono in rialzo. Martedì scorso ci sono state le prove generali, una sorta di rodaggio che consentirà al turco di affrontare al meglio la sua ex squadra, con cui ha un conto in sospeso, visto il calcio di rigore sbagliato all'andata. Chivu ha tutti a disposizione, l'unico assente sarà Lautaro Martinez, che verrà sostituito da Pio Esposito.