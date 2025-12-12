Ranking UEFA, tre squadre italiane in Top 20. Controsorpasso Fiorentina alla Juve
Questo è il ranking quinquennale per squadre aggiornato al termine della tre giorni di coppe. Le posizioni determineranno l'inserimento nelle fasce di sorteggio per la prossima edizione delle tre coppe europee:
1. Real Madrid 131.500
2. Bayern Monaco 126.000
3. Inter 121.250
4. Manchester City 118.250
5. Liverpool 115.500
6. Paris Saint-Germain 110.000
7. Borussia Dortmund 98.750
8. Bayer Leverkusen 98.250
9. Arsenal 97.000
10. Barcellona 96.250
11. Atletico Madrid 91.500
12. Chelsea 89.000
13. Roma 88.500
14. Benfica 87.750
15. Eintracht Francoforte 83.000
16. Atalanta 80.500
17. Manchester United 76.500
18. PSV Eindhoven 71.250
19. Feyenoord 70.000
20. Brugge 69.750
24. Fiorentina 68.000
25. Juventus 66.250
26. Milan 66.000
30. Napoli 62.000
34. Lazio 59.000
96. Bologna 19.000
