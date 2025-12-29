Parla Lookman, il report medico su Sarri. Perin-Genoa, le ultime: le top news delle 18

Il Como per la corsia di sinistra potrebbe andare a pescare in Brasile. Secondo quanto riporta Sky Sport, uno dei profili maggiormente attenzionati potrebbe essere Kaiki Bruno, classe 2003 difensore esterno mancino di proprietà del Cruzeiro. Per il momento si tratta soltanto di un interessamento, da capire adesso se il Como deciderà di affondare il colpo e tentare l’acquisto del giocatore.

Ademola Lookman è tornato a parlare in una lunga intervista a ONSport, rete egiziana, partendo dalla AFCON. “Atalanta? Penso che siano successe molte cose, ma ora il focus è come tornare in forma, al massimo. Sto cercando di fare meglio ogni giorno, è la cosa più importante. Ancora arrabbiato? No, sto vivendo il momento e cercare di performare al meglio che posso. Gasperini? Ognuno ha i propri metodi e le proprie ideologie, i modi di allenare e tu puoi prendere queste filosofie insieme. Tutti sono differenti, tra metodi di allenamento e di gestire, ma hanno le loro qualità”.

Antonio Conte potrebbe presto ritrovare uno dei punti di riferimento del centrocampo del Napoli, un ritorno che darebbe ossigeno alle scelte tattiche della squadra. Frank Anguissa, infatti, sembra destinato ad anticipare i tempi di recupero rispetto alle prime stime che lo vedevano tornare in campo solo a fine gennaio, dopo la lesione di alto grado al bicipite femorale rimediata a metà novembre. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Radio TuttoNapoli, il centrocampista camerunese sta lavorando con grande determinazione e attenzione per rientrare in campo già a metà mese. L’obiettivo principale è essere disponibile per la sfida contro il Sassuolo, in programma il 17 gennaio allo stadio Maradona, una partita in cui il tecnico salentino potrebbe valutare il suo inserimento, anche se inizialmente per uno spezzone di gara.

Buone notizie per mister Allegri all'indomani della vittoria col Verona: Rafael Leao si è allenato sul campo insieme a chi ieri ha giocato poco con il Verona. Discorso diverso invece per il difensore Matteo Gabbia, che ha svolto un allenamento specifico per recuperare dal problema al ginocchio. La giornata di domani sarà più indicativa sulle sue condizioni verso la partita col Cagliari.

Nuovi problemi di salute per mister Maurizio Sarri, che nelle ultime ore è finito sotto i ferri per un intervento di ablazione transcatetere con tecnologia PFA a causa di un riscontro di fibrillazione atriale. Questo il comunicato ufficiale della Lazio sull'allenatore 66enne: "La S.S. Lazio comunica che il mister Maurizio Sarri, a seguito di un riscontro di fibrillazione atriale, è stato sottoposto presso il Policlinico Tor Vergata a un intervento di ablazione transcatetere con tecnologia PFA. L’intervento, eseguito dal professor Andrea Natale, pioniere a livello internazionale e con oltre trent’anni di esperienza nel trattamento di tale patologia, si è svolto con esito positivo. All’intervento era presente il Medico Sociale della S.S. Lazio, dott. Italo Leo. Il Mister riprenderà regolarmente nei prossimi giorni la guida della squadra. La S.S. Lazio e il Mister ringraziano il Policlinico Tor Vergata e l’équipe del professor Natale per l’elevata professionalità e per la qualità delle cure garantite quotidianamente a tutti i pazienti".

Alla ricerca di un portiere titolare per la seconda parte di stagione, Mattia Perin della Juventus è oggi il primo obiettivo del Genoa per gennaio. Classe '92, l'estremo difensore di Latina conosce benissimo la realtà rossoblù avendoci già giocato in tre circostanze diverse. Grazie al grifone ha mosso i suoi primi passi nel calcio professionistico, ha poi stabilmente difeso i pali rossoblù tra il 2013 e il 2019 e poi ancora un altro anno e mezzo dopo i suoi primi sei mesi alla Juventus. Perin al Genoa è di casa, insomma, e oggi la società del presidente Sucu vorrebbe affidarsi a lui per rinforzare una squadra che necessità almeno di quattro innesti nella finestra di calciomercato che sta per iniziare. La trattativa è in piedi, ma in questo momento non è alle battute finali. Tutt'altro. Già, perché se da un lato c'è la volontà del Genoa di affidare a Perin il ruolo di portiere titolare, dall'altro ci sono conti che per il momento non tornano. Il numero uno laziale è legato alla Juventus da un contratto valido fino al 2027, è più di un secondo portiere dato che fin qui ha collezionato quattro presenze e soprattutto ha un ingaggio da 1.5 milioni di euro netti l'anno. Per arrivare a un accordo ci sono quindi un paio di condizioni da soddisfare. Innanzitutto che la Juventus trovi un altro secondo portiere affidabile come Perin e poi che il Genoa riesca a coprire l'ingaggio dell'estremo difensore 33enne con un'offerta economicamente importante che oggi non è pervenuta. Da qui alla fine del contratto con la Juventus Perin guadagnerà più di due milioni di euro netti e proprio questi soldi dovrà mettere sul piatto il Genoa se vorrà arrivare a dama.