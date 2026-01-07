Ranocchia: "L'Inter e l'Italia hanno bisogno di Pio Esposito. Chivu quest'anno farà bene"

Un'occasione per allungare in vetta alla classifica. L'Inter scenderà in campo a Parma per cercare punti necessari per provare un allungo sul Napoli o comunque per consolidarsi in vetta alla graduatoria. Una partita non facile con mister Chivu che si affiderà a Pio Esposito in attacco. E proprio sul giovane attaccante nerazzurro che Andrea Ranocchia, intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, si è voluto soffermare. Per l'ex capitano la punta ha dimostrato di aver capito in che squadra sia e ha inteso bene le gerarchie: "E quando viene chiamato in causa si fa sempre trovare pronto. E’ giovane, ha voglia di farsi vedere e di migliorare".

Il giovane reduce dall'anno di prestito allo Spezia è "un giocatore che all’Inter serviva - ha porseguito - con la struttura giusta e che mancava. Farà bene. All’Inter e alla Nazionale italiana, perché ce n’è bisogno".

Infine anche un commento sul tecnico Cristian Chivu che lo stesso Ranocchia ha conosco bene, conclude, in quanto lo vedeva spesso quando allenava la Primavera dell’Inter. I due, ha raccontato, parlavano a fine allenamento e "su di lui non ho mai avuto dubbi. Ha spessore umano e l’esperienza che ha maturato in campo è invidiabile". Infine un pensiero: "Sono convinto che quest’anno farà bene".