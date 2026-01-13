Raspadori non ha fatto come Chiesa: la sua avventura all'estero è finita subito

Giacomo Raspadori sta per tornare in Serie A. La notizia non è ancora ufficiale, ma dalla mattinata di oggi piovono conferme e appare ormai chiaro come il futuro del centravanti italiano non sia più in Spagna, con l'Atletico Madrid, bensì nella 'sua' Italia, dove proverà a rilanciarsi con la maglia dell'Atalanta e sotto la guida dell'allenatore nerazzurro Raffaele Palladino.

Dopo pochi mesi, finisce già l'esperienza spagnola di Raspadori. Che ha optato per un modus operandi diametralmente opposto rispetto a quello che a lungo è stato un suo compagno di Nazionale come Federico Chiesa. Come l'ex Juventus, anche Raspadori non è riuscito fin da subito a imporsi da titolare nella sua nuova realtà estera, ma ha deciso di tornare immediatamente sui propri passi e di interrompere immediatamente l'esperienza, in nome del minutaggio e delle occasioni per mettersi in mostra. A maggior ragione in un anno che potrebbe rivedere l'Italia presente ai Mondiali.

In realtà anche per Chiesa si vocifera della possibilità di un ritorno in Serie A in questo mercato di gennaio, c'è la Juventus dell'ex CT Spalletti che lo riporterebbe volentieri in bianconero. Anche il calciatore avrebbe dato una sua apertura al ritorno, ma c'è da aspettare che Salah rientri dalla Coppa d'Africa e il futuro dell'egiziano venga definito, prima che la questione acceleri.