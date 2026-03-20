Ravanelli e il mercato della Juve: "Kolo Muani garantisce 15-20 gol. Silva crea superiorità"

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Fabrizio Ravanelli ha commentato gli argomenti in casa Juventus partendo dalla situazione di Dusan Vlahovic, pronto a tornare in campo alla corte di Luciano Spalletti: "Lui può stare nella Juve, ma questo dipenderà dalle strategie della società, che dovrà capire se proseguire con Vlahovic o cercare attaccanti nuovi che possano partire da zero. Dusan è stato criticato in passato: se resta e il prossimo anno 'cicca' qualche partita, si creano problematiche non costruttive. Se sta bene può essere importante".

Chi potrebbe tornare è Kolo Muani: "In Italia può fare molto bene e lo ha dimostrato, garantisce 15-20 gol stagionali: è veloce, con strappo e dribbling, lo vedrei bene. Se si pensa a Kolo Muani-Osimhen, Kolo Muani-Thuram o Thuram-Osimhen, sono coppie che gli juventini vorrebbero".

I due però, secondo l'ex numero 11 juventino, Insieme in campo non possono giocare: "Più in generale, se si centra la qualificazione alla Champions, Vlahovic e Kolo Muani non bastano, serve qualcosa di più perché le partite sono tante e si deve sempre competere". L'ex attaccante ha poi concluso il suo intervento parlando dell'interessamento bianconero per Bernardo Silva: "Parliamo di un giocatore molto bravo soprattutto nell’ultimo passaggio e nel creare superiorità".