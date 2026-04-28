Ravanelli: "Juve, serve un 9 di spessore. Lewandowski? Meglio Osimhen o Gabriel Jesus"

Da attaccante ad attaccante. L'ex bianconero Fabrizio Ravanelli ha commentato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la situazione di Dusan Vlahovic e se il centravanti meriti un'opportunità: "Molto dipenderà da Spalletti, Chiellini, Comolli e da come vorranno giocare. Vlahovic può dare una mano, ma serve anche altro per lottare su tutti i fronti. Penso a un nove di spessore, che faccia la differenza. Alla Juve storicamente c'è sempre stata concorrenza davanti".

Su Lewandowski, l'ex punta non è molto convinta: "Sarebbe un messaggio sbagliato per i tifosi e per la programmazione del club - ha proseguito -. Si farebbe un passo indietro. Non perché Lewandowski non sia all'altezza, parliamo di un fuoriclasse. Ma c'è bisogno di ragazzi con un bel futuro e col Dna Juve. Penso che il club debba cercare altri profili, Lewandowski ha 37 anni".

Fra i giocatori che consiglierebbe non ci sono dubbi: "Farei di tutto per Osimhen, ma so che non è facile per le diverse clausole - ha concluso -. Gabriel Jesus sarebbe da Juve, anche se ha avuto qualche infortunio. L'area scouting deve essere brava a individuare un attaccante che possa vincere qualcosa di importante in futuro. I nove pronti sono pochi e costano tantissimo".