Ravanelli: "David ha pagato il salto alla Juventus. A Zhegrova darei fiducia, Yildiz fuoriclasse"

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante della Juventus Fabrizio Ravanelli ha parlato dei singoli partendo da David: "Sì, la sua è una stagione negativa. Ha fatto qualche gol, ma non credo sia un giocatore per poter vincere Champions o scudetti. Se analizziamo gli ultimi 30 anni di storia della Juventus, onestamente faccio fatica a trovare punte che non siano state determinanti. David ha pagato troppo il salto di qualità. Un conto è il Lilla, in un campionato senza troppa pressione e in un contesto di squadra che gioca a memoria, un altro è dover fare la differenza alla Juventus. A Torino il peso della maglia è molto più difficile da sopportare, serve grande personalità".

Proseguendo fra le delusioni ci sono anche Zhegrova e Openda: "Zhegrova ha molta più personalità rispetto a David e Openda - ha sottolineato - che mi hanno sempre dato la sensazione di non volersi assumere tante responsabilità. A Zhegrova darei fiducia, vorrei vederlo in una Juve positiva, con una mentalità vincente".

Infine un’analisi su Yildiz: "Kenan è un fenomeno - ha concluso Ravanelli -. Bisogna partire da lui ma anche da Conceiçao, Zhegrova e Boga. YiIdiz è il 10 della Juve, un fuoriclasse".