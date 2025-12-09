TMW La Juventus e Spalletti sorridono: Bremer è finalmente tornato in gruppo

Importantissime novità per la Juventus di Luciano Spalletti in vista della sfida di Champions League contro il Pafos e più in generale delle prossime settimane che vedranno Yildiz e compagni impegnati in un filotto di partite sulla carta abbordabili in campionato. Alla seduta di rifinitura alla Continassa alla vigilia del match europeo, infatti, era presente col gruppo anche Gleison Bremer.

Il brasiliano è reduce da un lungo stop a causa del problema al menisco, con l'ultima partita giocata che risale al 27 settembre, di fatto due mesi e mezzo fa, contro l'Atalanta allo Stadium. Il classe '97, così come Daniele Rugani, ha lavorato insieme al resto del gruppo bianconero ed è così pronto a tornare fra i convocati, anche se probabilmente non dalla prossima sfida contro i ciprioti.

In totale Bremer ha saltato 14 partite fra campionato, Coppa Italia e Champions League e ora è pronto per tornare a guidare la retroguardia bianconera: dopo la sfida di domani contro il Pafos, la Juventus potrà concentrarsi solo sulla rincorsa in campionato. In sequenza ci saranno infatti 7 partite di Serie A, ovvero Bologna, Roma, Pisa, Lecce, Sassuolo, Cremonese e Cagliari. Gare nelle quali Luciano Spalletti, visto il rientro dei due difensori, potrebbe anche pensare ad un nuovo assetto tattico con la difesa a 4.