La Serie A ritrova due suoi top: Bremer e Lukaku pronti a tornare al centro di Juventus e Napoli

"Ci vediamo presto". Parole che Romelu Lukaku ha rivolto alla stampa presente a Castel Volturno, prima dell'inizio della seduta di rifinitura che il Napoli ha svolto alla vigilia del match di Champions League contro il Benfica di José Mourinho. Il belga quest'oggi ha lavorato sul campo, col pallone, in parte insieme al resto dei compagni dando così un segnale importante: il rientro in campo è davvero vicino. Non accadrà contro la squadra di Lisbona, col Napoli che punta ad averlo disponibile e pronto per giocare per la Supercoppa Italiana che inizierà giovedì 18 dicembre contro il Milan.

Quella di oggi è stata la giornata buona anche per rivedere in campo Gleison Bremer: il difensore della Juventus, dopo l'infortunio al ginocchio che lo ha tenuto ai box per 2 mesi e mezzo, ha svolto la seduta di rifinitura prima del Pafos insieme al resto dei compagni. E anche in questo caso il rientro in campo sembra davvero dietro l'angolo, anche se il brasiliano non giocherà la sfida Champions.

Due ritorni importantissimi per Napoli e Juventus, ma più in generale anche per tutta la Serie A. Due campioni del nostro calcio, due dei grandi assenti di questa prima parte di campionato. Che ora sono pronti a tornare protagonisti. Per la gioia di Antonio Conte, Luciano Spalletti e di tutti i tifosi delle due squadre. Ma non solo.