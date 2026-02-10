Renquin: "Saelemaekers buonissimo giocatore, ma deve ringraziare il suo agente"

Michel Renquin, finalista con il Belgio agli Europei del 1980, ha parlato a MilanNews.it dei suoi connazionali Saelemaekers e Jashari, cominciando dal primo: "Alexis è un buonissimo giocatore, ma la sua carriera ha tratto beneficio dal fatto che ha avuto un agente che è stato capace di spostarlo a destra e a sinistra. Nonostante ciò fino ad oggi ha davvero avuto una bella carriera. Non lo conosco personalmente, ma mi sembra un tizio simpatico. Per me non esiste solo il calciatore, ma c'è anche l'uomo. E io penso che sia un ragazzo davvero interessante".

Ha lavorato tanto per essere là.

"E questo gli fa onore! Nella storia del calcio ci sono stati calciatori che hanno fatto una bella carriera perché erano predestinati. Altri hanno dovuto sudare... e io sono uno di questi. Giocatori come Saelemaekers e il sottoscritto però non abbiamo nessun complesso d'inferiorità rispetto ai giocatori col talento innato. Abbiamo dovuto lottare tanto e la nostra forza caratteriale ci ha permesso di poter giocare contro questi campioni".

Jashari invece non sta rendendo come ci si aspettava.

"Lui è un ottimo giocatore. Ma al Milan c'è una concorrenza bestiale... e poi la posizione che ricopre lui è... 'speciale'. Ha la concorrenza di 2-3 giocatori... ma è un bravissimo calciatore".