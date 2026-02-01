Alisson Santos si congeda con l'assist del 2-1 al 96': vince lo Sporting, pari Benfica
L’ultimo regalo di Alisson Santos allo Sporting prima del trasferimento al Napoli è arrivato oggi: l’assist per il gol di Luis Suárez che ha deciso al 96' il match contro il Nacional.
Il successo per 2-1 nella 20ª giornata del campionato portoghese permette ai Leões di restare a stretto contatto con il Porto, ancora in testa a +4 (e in campo domani contro il Casa Pia), e allo stesso tempo di allontanare il Benfica, bloccato sullo 0-0 dal Tondela e ora a cinque punti di distanza in classifica.
Porto 56
Sporting 51
Benfica 46
Gil Vicente 34
Braga 33
Moreirense 30
Estoril 29
Famalicao 29
Guimaraes 28
Alverca 24
Nacional 20
Estrela 20
Rio Ave 20
Arouca 20
Santa Clara 17
Casa Pia 15
Tondela 13
AFS 5
A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
