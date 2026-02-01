Alisson Santos si congeda con l'assist del 2-1 al 96': vince lo Sporting, pari Benfica

L’ultimo regalo di Alisson Santos allo Sporting prima del trasferimento al Napoli è arrivato oggi: l’assist per il gol di Luis Suárez che ha deciso al 96' il match contro il Nacional.

Il successo per 2-1 nella 20ª giornata del campionato portoghese permette ai Leões di restare a stretto contatto con il Porto, ancora in testa a +4 (e in campo domani contro il Casa Pia), e allo stesso tempo di allontanare il Benfica, bloccato sullo 0-0 dal Tondela e ora a cinque punti di distanza in classifica.

Porto 56

Sporting 51

Benfica 46

Gil Vicente 34

Braga 33

Moreirense 30

Estoril 29

Famalicao 29

Guimaraes 28

Alverca 24

Nacional 20

Estrela 20

Rio Ave 20

Arouca 20

Santa Clara 17

Casa Pia 15

Tondela 13

AFS 5