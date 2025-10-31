Woltemade acquisto azzeccato del Newcastle, Matthaus: "Valore salito già a 100 milioni"

Il valore di mercato di Nick Woltemade, attaccante della Nazionale tedesca, ha conosciuto un’impennata dopo il trasferimento estivo al Newcastle United. Secondo la leggenda Lothar Matthäus, il 23enne ex Stoccarda varrebbe oggi almeno 100 milioni di euro.

"Se ora volesse fare un altro trasferimento, sarebbe valutato in una cifra a tre cifre. I primi gol in Premier League e la rete realizzata con la Nazionale lo rendono ancora più prezioso", ha dichiarato Matthäus nel podcast 'Bayern Insider' di Bild. "Mi aspetto però che resti a Newcastle per un po’ prima di fare il prossimo passo".

Woltemade, acquistato dai Magpies per 85 milioni di euro, ha già segnato sei gol in questa stagione. La sua esplosione era stata notata anche dal Bayern Monaco, che aveva seguito a lungo il giovane talento. Matthäus aveva già stimato che 60 milioni sarebbero stati troppo pochi, mentre una valutazione tra 80 e 100 milioni non lo avrebbe sorpreso. Le sue prestazioni sul campo, sia in Premier League sia con la Nazionale, sembrano confermare la stima dell’ex campione, anche se le dichiarazioni di Matthäus avevano suscitato la dura reazione di Uli Hoeness, ex presidente onorario del Bayern, che le aveva definite esagerate.

Se Woltemade continuerà a mantenere questo rendimento, il suo nome resterà al centro delle trattative di mercato, con il valore del giocatore destinato a crescere ulteriormente. Il giovane tedesco sta così consolidando la sua reputazione internazionale e dimostrando di poter diventare uno degli attaccanti più appetibili del panorama europeo.