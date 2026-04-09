Retroscena Milan: nel 2021 Maldini voleva Olise, costava 9 milioni di euro

Curioso retroscena di calciomercato raccontato in queste ore da SportMediaset che racconta di come, più di 5 anni fa, il Milan fosse ad un passo da un giovanissimo Michael Olise, talento che oggi sta facendo le fortune del Bayern Monaco sia in campionato che in Champions League.

Era il 2021 e le operazioni di mercato del Milan erano guidate da Paolo Maldini. Secondo l'emittente, l'ex capitano rossonero aveva intravisto le potenzialità del giovanissimo esterno d'attacco, all'epoca giocatore del Reading nella Championship inglese. L'esborso era contenuto, considerando poi lo sviluppo del giocatore: 9 milioni di euro per il suo cartellino.

Il Milan alla fine non andò avanti nell'operazione, con Olise che dopo poco passò per quella cifra al Crystal Palace e, da lì, al Bayern Monaco per 53 milioni di euro. Oggi è praticamente impossibile da acquistare, col valore che ha ampiamente sfondato i 100 milioni di euro e col Bayern che non ha alcuna intenzione di privarsene. Il classe 2001 in questa singola stagione coi bavaresi ha messo insieme un totale di 41 presenze con all'attivo 16 gol e 29 assist. Numeri impressionanti che aumentano il rimpianto del Milan per quello che sarebbe potuto essere, nel caso in cui Maldini e la dirigenza avessero affondato il colpo.