Henry esalta Olise dopo Real Madrid-Bayern: "Vede cose che pochi riescono a vedere"

Non solo Manuel Neuer. Nella vittoria del Bayern Monaco per 2-1 sul Real Madrid al Bernabéu, tra i protagonisti assoluti c’è stato anche Michael Olise, autore di una prestazione che ha lasciato il segno nell’andata dei quarti di Champions League.

L’attaccante francese ha brillato per qualità e visione, risultando determinante in una gara ad altissimo livello. A sottolinearne il valore è stato anche Thierry Henry, che non ha risparmiato parole di elogio nei suoi confronti: “Michael è un giocatore diverso. Può sembrare timido davanti a un microfono, ma ha un modo unico di vedere il calcio”.

L’ex campione a CBS Golazo ha poi spiegato cosa rende speciale Olise: “Vede cose che pochi riescono a vedere. Non guarda la partita con gli occhi, ma con la testa. Immagina quello che può succedere prima che accada. È così che riesce a dribblare e a fare la differenza”.

Henry ha voluto anche difendere il carattere del giocatore: “Fuori dal campo magari non parla molto, ma è un ragazzo eccezionale. E con il pallone tra i piedi si esprime alla perfezione”.